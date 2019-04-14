開化寺寺廟管理人、彰化市長林世賢主持燃燈祈願儀式。（謝瓊雲翻攝）

林世賢向參加祈願法會的考生與家長普灑已加持過的甘露水。（謝瓊雲翻攝）

考季將至，供奉觀音菩薩與文昌帝君的縣定古蹟開化寺（彰化市觀音亭），為嘉惠並庇佑全國各地的莘莘學子，4月14日上午在開化寺的大殿隆重舉行「考生燃燈供佛祈願法會」，吸引近700名考生與家長參加，場面熱烈。

上午9點30分展開考生燃燈供佛祈願法會，主法者彰化市長林世賢偕同各級民代、里長，帶領考生與家長們恭誦開智慧經文、燃燈、供香花並恭讀祈願文，隨後由林世賢向參加祈願法會的考生與家長們，進行灑甘露水儀式，以庇佑考生未來考試順利。

開化寺創建於清朝雍正1724年，20多年前開化寺首開風氣之先，舉辦考生燃燈供佛祈願法會，成為每年考季前戲的重頭戲，也讓前來接受佛菩薩智慧力加持的考生們，得以更從容上考場應試。

林世賢表示，彰化市觀音亭年度考生燃燈供佛法會，祈求佛菩薩為考生們加持長智慧，進而保佑考試順心如意，金榜題名；希望藉眾人念力，祈求觀世音菩薩及文昌帝君啟發智慧，元辰光彩求得好成績，並祝福考生都能考運亨通，同霑佛陀智慧光！

法會後還為參加祈願者考生們加持觀音印開運，並贈送智慧筆，祈求釋迦佛陀與觀世音菩薩庇佑考生求功名、開考運，都能順順利利。祈福活動結束後，現場還提供法會加持的限量「大悲咒水」及「高中祈福袋」與「智慧福氣袋組」等祈福品，讓前來的家長考生以抽籤方式贈送。

(中時 )