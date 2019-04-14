「總裁」幫你發財！24歲曹姓男子身為每天收入僅1800元的粗工，在金門當兵時，竟佯裝身價上兆的總裁，誘騙職業軍人同袍出資275餘萬元，謊稱代操作股票、一年可獲利2000萬元。高雄地院日前依詐欺取財罪，判決曹男有期徒刑2年，可再上訴。

檢方調查，曹男2017年當時人在金門從事職業軍人，覬覦同袍擁有一定積蓄，拐騙陳姓同袍，佯稱自己是某公司總裁，商場人脈廣大，持有上兆市值的股票，資本雄厚，更有投資股票的特殊消息管道。若陳男能提供260萬元購買他挑選的上市、櫃公司股票，1年後獲利最少2000萬元。

陳男財迷心竅，掉入曹男的設局，2017年2月起提供多張提款卡、信用卡給曹男。曹男得手後，一個禮拜的時間內25次提領、盜刷近百萬元。陳男還不疑有他，申辦信用貸款120萬元給曹男，曹男前後一共得手贓款275萬餘元。

2017年3月下旬，銀行陸續向陳男催討信用卡欠款，曹男還安撫陳男月底股票千萬獲利即將進帳，欠款只是小意思，他會一併處理。沒想到3月過去，陳男發現戶頭一毛錢且沒有，還欠了一屁股呆帳，才驚覺受騙，告上法院。

陳男與曹男雙方在2018年4月一度和解，但曹男遲遲未履行約定。檢方也發現，曹男根本不是什麼總裁，僅是一名粗工，利用虛設手機股票軟體數值、誘騙同袍上當，行為惡劣。法官最後依詐欺取財罪，判曹男有期徒刑2年，可再上訴。

(中時 )