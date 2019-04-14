《三夫》一場SM綑綁戲，陳果竟親自下海示範，躺在床上讓演員五花大綁，示範充滿情慾幻想的掙扎動作

卡車在大光天下、載著激烈車震中《三夫》男女主角。（海鵬提供）

香港電影金像獎14日登場，入圍最佳影片、最佳導演、最佳女主角等4項大獎的電影《三夫》，日前在香港上映後便引爆爭議，片中大量性愛竟充滿隱喻，「慾在言外」讓觀眾大感佩服。據悉該片籌備過程相當艱辛，除費時十多年才找齊演員，導演陳果為求突破，耗費心力構思全新性愛場面，「性愛道具全都來自海上」，寫實度超越一般三級片。

陳果笑說拍攝性愛戲他其實很緊張，「就像在走鋼絲」。有趣的是，片中一場SM綑綁戲，拍攝前陳果竟親自下海示範，躺在床上讓演員五花大綁，示範充滿情慾幻想的掙扎動作，為該片更添話題。陳果今將帶領劇組出席頒獎典禮，但他笑說自己抱著渡假心情參加，完全沒有壓力，倒是希望為電影大膽犧牲的曾美慧孜可以順利奪得影后。

陳果的電影風格向來寫實，大多刻劃底層人民的生活型態，但這部籌備18年的新片《三夫》卻「很不陳果」地大膽突破形象，藉一名性慾成癮的海上妓女、來反映人心慾望。由於現今色情片氾濫，許多性愛招數都被用盡，陳果於是挑戰拍攝水中性愛，讓觀眾感受在海中「水乳交融」的無上快感。

片中還安排了一場露天車震戲，讓卡車在大光天下、載著激烈車震中的男女主角，一邊爽做愛、一邊遊遍香港市區，淫聲浪叫伴著喇叭聲齊鳴。該片不僅去年在東京影展讓日本觀眾嘖嘖稱奇，日前香港正式上映更引爆爭議，在兩極評價互罵聲中，觀眾看得直呼過癮。

這部在香港引爆爭議的電影《三夫》，劇情描述患有「性癮症」的小妹，與三個丈夫一同在漁船上生活，她的性慾太過旺盛，讓輪番上陣的丈夫們也無力招架，卻吸引全村男人趨之若鶩。該片劇情藉小妹一角展開，船上接連上演一場場激情床戲，淫聲浪叫響遍整個珠江三角洲。有港媒表示，《三夫》將珠江三角洲形容為需索無度的女子陰戶，「門戶大開」下令港澳無力招架，幾乎精盡人亡。全片在大量血脈噴張的性愛戲下，隱含著另番深層隱憂與省思。片中妓女原本快樂生活於水上、一登陸卻水土不服，更代表著港澳回歸後的悲嗚。該片不僅滿足觀眾獵奇慾望，更對當今港澳政況發出警訊。電影4月26日在台上映。

(中時 )