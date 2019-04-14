高雄市長韓國瑜現率市府團隊正在美國進行城市交流、訪問，離開加州洛杉磯來到聖荷西州，但因為某些行程未如預定因素成行，當地僑胞沒見到韓國瑜，多少有點抱怨。對此，前警大教授葉毓蘭就表示，雖然近期民調韓國瑜的支持度遠遠領先其他候選人，但，她認為她還是要當烏鴉。她有話要說。

葉毓蘭今午在臉書PO文，這兩天在新聞上看到韓國瑜在美國的行程，哈佛的演講表現亮眼，但在其他的安排上，就看到韓市長的團隊還有很大的改進空間。在波士頓的僑宴，韓市長因為身體不適，在致意後取消逐桌敬酒，提前離席，我覺得尚情有可原，但是在離開波士頓轉往洛杉磯前的與僑胞的早餐會，居然會以司機迷路為由，把美東的僑胞放鴿子，我覺得不可思議。

葉毓蘭認為，以韓國瑜受到國內外媒體矚目的熱度來看，這次的出訪，每個細節、過程，都會成為外界檢視的重點，行前都應該要有沙盤推演，要有周前的準備。波士頓的晚宴因為時差、過敏提前離席，ok，至少他已經到場了，但是早餐會的取消，則是不可原諒，難怪會有人批評他，車上沒有當地的僑胞陪同嗎?就算沒有，也會使用導航吧?也難怪陰謀論的噓聲此起彼落。這些來參加早餐會的僑胞，有很多人都是從美東各地開了一天的車前來，我在新聞上看到他們失望的表情，也忍不住罵了一聲: 搞什麼啊?

葉毓爛也透露，今天最新的消息，韓市長又因為想和老朋友碰面吃飯，由葉匡時代表他出席玉山科技的晚宴，我又是一陣ooxx。如果是已經公布的官方行程，就請照表操課吧，韓市長與高雄市團隊。過去多年我都在公職，也在婦團服務過，如果是餐團的行程、是官方代表身分，再怎麼天人交戰，我也不會捨公就私；如果像想要和多年不見的老友見面敘舊，可以請玉山晚宴的主辦方多排個位子，或請這位老友與他做同車，在車程中可以好好的聊聊。還是有辦法可以公私兼顧的，

葉毓蘭也建議韓市長，他可以有想法，但是不好任性，身旁的幕僚理應有人直諫，提醒他什麼可以，什麼不可以。

(中時電子報)