台南市連兩日發生汽車暴衝案件，安南區安平路與海尾路口13日中午12時35分發生一起車禍，余姓男子駕駛的轎車因脫鞋卡住油門，突然向前暴衝，撞上吳女的機車後翻落田溝，余男頭部擦傷，吳女腳部骨折，安平區健康路三段14日則因盧姓司機誤踩油門，休旅車衝入店內，幸無人傷亡，盧男致歉並願賠償店家損失。

台南市安南區13日中午發生汽車暴衝撞機車，竟是拖鞋惹的禍。22歲余男駕駛的小轎車13日中午在安明路與海尾路口停等紅燈，余男東西掉落，彎腰撿拾時，右腳拖鞋脫離腳部，且卡在油門上，造成車子往前暴衝。

余男驚覺不妙，一時之間卡在油門上的脫鞋卻拔不出，導致剎車無用，他緊抓方向盤閃過幾部橫向往來的車輛，最終躲不過27歲吳女所騎的機車，兩車相撞後，機車倒地，吳女掉落道路旁的田溝內，余男車輛則在撞車後，連人帶車翻了半圈掉入田溝。

警方到場處理時，余男與吳女傷勢皆不嚴重，但余男心有餘悸向警方供稱是拖鞋闖禍，警方聽聞也感到訝異。余、吳兩人酒測值皆為零，警方認為余男闖紅燈撞上吳女機車，將他依照涉嫌過失傷害罪嫌移送台南地檢署。

安平區盧姓男子是健康路三段一家超商的常客，他駕駛休旅車前往買菸，卻在店前誤踩油門，連人帶車撞入店中，受到驚嚇的盧男自稱未受傷也未喝酒，他向店家致歉，並願意賠償損失。

(中時 )