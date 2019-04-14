新竹市經經濟部工業局評選，14日成功獲得「2020台灣設計展」共同主辦權，市府預計以新竹公園為主展場，除讓世界看見竹市的設計能量，也將引入更多創意人才與設計新思維，進一步引領城市與竹市產業進入「設計驅動創新」的新階段。

市府產發處長吳甲天指出，台灣設計展是由經濟部工業局主辦、台灣創意設計中心執行，每年以徵選方式與不同地方政府共同合作辦理，針對在地生活、文化及產業發展特色，運用設計思考詮釋新時代的意涵，並以展覽及多元的活動方式，呈現在地設計與產業的現在與未來。

台灣設計展已是台灣最具規模的設計展之1，展覽匯集各頂尖設計師的作品，可說是國際性的設計盛典，其自2003年起推動至今，歷年累積參觀人數已超過600萬人次。

台灣設計展的核心價值在於串聯中央與地方資源，透過設計的轉化及加值，將國際設計趨勢串連在地文化、教育及產業，建構民眾對生活美學之認知，且提昇產業對設計價值的認識，以設計為新能量讓台灣的產業持續發光發熱。

市長林智堅表示，市府近年來持續以設計導入建設，建設新竹之森、微笑水岸等藍綠帶營造城市美學，並協助好香米、水潤餅等傳統地方好物重新包裝促品牌升級，繼2018年「新竹300博覽會」廣獲各界佳評，市府將再次動員局處團隊及業界一流策展團隊辦理2020台灣設計展，讓城市設計力量持續發酵。

針對2020台灣設計展，市府預計以具美好生活感的新竹公園為主展場，初步規畫以新竹獨有的「九降風」提出策展的9個設計主題面向，包括城市、循環、生活、永續、旅遊、工藝、食物、科技以及新竹特色等設計。

林智堅同時指出，由於竹市有高科技產業聚落，2020台灣設計展也將協同竹科、工研院、國家實驗室提供技術與媒合協助，並推動科技x設計媒合論壇推動產業做技術與應用層面的提升，盼展覽能為城市產業帶入新創意，促進產業進入「設計驅動創新」的新階段，提升產業能量。

(中時 )