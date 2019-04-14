2010年新加坡羽球公開賽，當時年僅16歲的戴資穎從資格賽開始拚，一路闖進到決賽，最後敗給印度賽娜（Saina Nehwal）屈居亞軍，時光飛逝，小戴也從一個青少女成長為世界球后，今天於新加坡賽事女單決賽，又一次打出讓「穎迷粉」拍手叫好的精采比賽，並奪得冠軍，賽後小戴感性說，新加坡可說是她生涯國際賽的起點，她一直感受到當地球迷的熱情，讓她很享受比賽。

2010年那次新加坡賽事，決賽日剛好是小戴16歲生日，當時她創下台灣第一位晉級超級賽決賽選手紀錄，也是國際羽壇最年輕女單決賽選手，2015年小戴再度問鼎星國賽事冠軍，可惜不敵中國大陸選手孫瑜。

2017年新加坡公開賽戴資穎第三度闖進決賽，這次終於順帶走冠軍，去年因為比賽日程接近世錦賽，為了專心備戰生涯還沒有帶走冠軍的世錦賽，小戴選擇放棄衛冕新加坡賽事女單冠軍，今年重返獅城，又是繼上周馬來西亞公開賽後連續第二周出賽，小戴克服場上對手給她的考驗，以及身體因過敏有點不適的狀況，再一次站上頒獎台最高峰。

小戴連續兩周奪冠，並持續著10連勝，這也是她在星國跨季10連勝及第二冠，賽後接受場邊訪問時，被問到意義多重大，小戴回應：「從我16歲到現在，只有去年沒有過來這邊，今年可以再回來新加坡，心裡非常開心，因為這裡算是我羽球國際賽的開始吧，再回來這裡拿到第2個冠軍，又有這麼多人幫我加油，很開心，謝謝。」

戴資穎在新加坡公開賽奪冠後，於場邊接受訪問。(Badminton Photo提供)

雖然這一周在新加坡的戰局沒有上一周在馬來西亞公開賽打得稍微輕鬆一點，戴資穎場上仍舊掛著享受比賽的笑容，她補充：「大家可能都不知道，其實我每次出場時，都可以感受到新加坡球迷熱情的歡呼，我也很享受在這邊比賽的每一天。」

(中時電子報)