大甲媽回鑾，凌晨從北斗奠安宮起駕後，沿途信眾熱情簇擁參拜，上午10時10分駐駕員林市福寧宮，除福寧宮主委賴坤甲率全體管委會成員恭候媽祖鑾轎，彰化縣長王惠美也親自到場接駕，祈求國泰民安、風調雨順，鄉親都能經濟旺旺旺；場面隆重盛大。
大甲媽祖鑾轎原定上午9時駐駕福寧宮，在彰化縣警察局長方仰寧陪同下，彰化縣長王惠美也提前到場恭候，員林市長游振雄、全國農會理事長蕭景田、縣議員曹嘉豪、員林市代會主席賴東位、民政處長賴致富與新聞處代理處長張志昇都到場迎接媽祖鑾轎。
但大甲媽回鑾一路都有大批信眾等候鑽轎底，行進速度緩慢；清晨6、7點員林市民就已開始引頸企盼，相互詢問媽祖鑾轎位置。媽祖鑾轎一進入員林市區，不久即轉入惠來醫療社團法人宏仁醫院駐蹕，受到大批在場等候鑽轎底的民眾熱烈歡迎，除了大排長龍「躦轎底」，宏仁醫院貼心準備的500個大甲媽紀念小紅包馬上被信眾索取一空。
王惠美表示，媽祖慈悲為懷，不會希望大家起衝突，今年彰化警方動員數千警力在縣內各處維安及秩序，彰化鄉親更在沿途都準備了澎湃的食物飲料，供香客享用，希望香客們一路上順利、平安。
王惠美指出，有心就有力、有力就有願，只要心懷虔誠，透過大家的共同祈求，相信媽祖一定會保佑台灣國泰民安、風調雨順、四時無災、八節有慶，所有鄉親朋友、士農工商五穀豐登、步步高升、鴻圖大展，家庭幸福美滿、事業發展昌隆。
大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香回鑾，沿台1線經過北斗鎮、田尾鄉、永靖鄉、員林市、大村鄉、花壇鄉、彰化市，今晚駐駕彰化市永樂街天后宮，沿途皆湧入大批人潮與車潮，吸引數十萬信眾參加。
(中時 )
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