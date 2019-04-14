彰化縣長王惠美（左3）與彰化縣警察局長方仰寧（左2）抵達員林市恭候大甲媽鑾轎，並向福寧宮媽祖參拜祈福。（謝瓊雲攝）

大甲鎮瀾宮回鑾駐駕員林福寧宮，員林市區上午熱鬧滾滾，幾乎萬人空巷，把福寧宮外的中山路擠得水洩不通。(謝瓊雲攝)

大甲媽回鑾駐駕員林市福寧宮的行程延誤一個多小時，信眾引頸企盼、熱烈恭迎。（謝瓊雲攝）

大甲媽遶境隨香的信眾在員林宏仁醫院前面打卡。（謝瓊雲攝）

信眾排隊鑽轎底，祈求大甲媽庇佑。（謝瓊雲攝）

員林宏仁醫院院長郭顯懋（右）、檢驗科主任周志威（左）合力扛媽祖神轎。（謝瓊雲攝）

大甲媽回鑾，凌晨從北斗奠安宮起駕後，沿途信眾熱情簇擁參拜，上午10時10分駐駕員林市福寧宮，除福寧宮主委賴坤甲率全體管委會成員恭候媽祖鑾轎，彰化縣長王惠美也親自到場接駕，祈求國泰民安、風調雨順，鄉親都能經濟旺旺旺；場面隆重盛大。

大甲媽祖鑾轎原定上午9時駐駕福寧宮，在彰化縣警察局長方仰寧陪同下，彰化縣長王惠美也提前到場恭候，員林市長游振雄、全國農會理事長蕭景田、縣議員曹嘉豪、員林市代會主席賴東位、民政處長賴致富與新聞處代理處長張志昇都到場迎接媽祖鑾轎。

但大甲媽回鑾一路都有大批信眾等候鑽轎底，行進速度緩慢；清晨6、7點員林市民就已開始引頸企盼，相互詢問媽祖鑾轎位置。媽祖鑾轎一進入員林市區，不久即轉入惠來醫療社團法人宏仁醫院駐蹕，受到大批在場等候鑽轎底的民眾熱烈歡迎，除了大排長龍「躦轎底」，宏仁醫院貼心準備的500個大甲媽紀念小紅包馬上被信眾索取一空。

王惠美表示，媽祖慈悲為懷，不會希望大家起衝突，今年彰化警方動員數千警力在縣內各處維安及秩序，彰化鄉親更在沿途都準備了澎湃的食物飲料，供香客享用，希望香客們一路上順利、平安。

王惠美指出，有心就有力、有力就有願，只要心懷虔誠，透過大家的共同祈求，相信媽祖一定會保佑台灣國泰民安、風調雨順、四時無災、八節有慶，所有鄉親朋友、士農工商五穀豐登、步步高升、鴻圖大展，家庭幸福美滿、事業發展昌隆。

大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香回鑾，沿台1線經過北斗鎮、田尾鄉、永靖鄉、員林市、大村鄉、花壇鄉、彰化市，今晚駐駕彰化市永樂街天后宮，沿途皆湧入大批人潮與車潮，吸引數十萬信眾參加。

(中時 )