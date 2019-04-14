國際原油向上墊高，國內汽、柴油價格連二漲。中油宣布15日凌晨零時起，汽油調漲0.2元，柴油漲價0.4元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.9元、95無鉛汽油每公升29.4元、98無鉛汽油每公升31.4元、超級柴油每公升26.7元。

此外，台塑化15日凌晨01:00開始，零售參考價為92無鉛汽油27.9元／公升、95+無鉛汽油29.3元／公升、98無鉛汽油31.4元／公升，超級柴油則為26.5元／公升。

受利比亞戰亂升溫與沙烏地阿拉伯國營石油公司（Saudi Aramco）首度公開發行國際美元債券引發熱潮等因素影響，帶動國際油價續漲；中油本周調價指標7D3B週均價從每桶69.01美元上漲至70.62美元，台幣兌美元匯率貶值0.035元，國內油價依公式計算漲幅為1.96％。

影響所及，中油汽、柴油每公升應各調漲1.0元及0.4元，但因仍以亞鄰競爭國最低價為調整上限，因此，本周汽油僅調漲0.2元，仍有0.8元的價格由中油吸收，柴油則依公式計算調漲0.4元足額反映。

美國能源部最新月報指出，受到沙烏地阿拉伯繼續執行減產及委內瑞拉產油下滑的影響，石油輸出國組織（OPEC）3月原油日產量減少44萬桶至3,012萬桶。

其中，沙國3月原油日產量降至985萬桶，為2017年4月來首度低於1,000萬桶；委內瑞拉因斷電問題影響到石油的生產，3月原油日產量從109萬桶降至84萬桶；伊朗與利比亞3月原油日產量分別增加10萬桶與20萬桶。

為此，美國能源部將2019年西德州原油的均價預估較前月上調2.16美元，至每桶58.80美元；布蘭特原油均價預估也較前月上調2.37美元至每桶65.15美元。2020年西德州原油與布蘭特原油的均價預估維持不變，各為每桶58美元與62美元。

不過，因媒體報導，若伊朗與委內瑞拉供應持續下滑及油價上漲，石油輸出國組織（OPEC）下半年或會考慮增產，紐約商業交易所（NYMEX）5月原油期貨4月11日收盤下跌1.6％，每桶63.58美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也走跌1.3％，成為每桶70.83美元。

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