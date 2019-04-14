台灣首座採用農業副產品稻稈做為牆壁填充層的永續建築「四口之家」，是台中花博亮點。（圖／台中市府提供）

運用556吋電視牆呈現植物生命旅程的「友達微美館」，以花粉顯微影像為創作素材，呈現繽紛多姿的動態影像，為花博人氣的打卡景點。（圖／台中市府提供）

高10公尺的豐原葫蘆墩公園「竹跡館」，是全台最大竹建築。（圖／台中市府提供）

距離台中花博4月24日閉幕日倒數10天，累積入園遊客已超過680多萬人次，市府新聞局表示，台中花博集結各個領域頂尖專業人士，還有眾多在地企業響應，園區擁有世界地表最大機械花「聆聽花開的聲音」、全球首座回收紙裝置藝術館「

森隆活虎館」等創作、展現台灣軟硬體實力。

台中市府指出，台中花博是國際園藝生產者協會肯定的世界級博覽會，其中，位於后里森林園區、高15公尺的的大型裝置藝術「聆聽花開的聲音」，由台北世大運聖火裝置藝術團隊豪華朗機工設計，表面以697朵火紅色「雨傘花」組成，不僅是世界地表最大的機械花，模擬群花開合的生命、光影和聲音，帶給觀眾視覺、聽覺、感官的生動體驗，花博代表性作品。

令人驚艷的台中花博被視「台灣之光」，來到台中花博，感受與自然共生共好、綠色環保的核心理念與美好，台灣首座採用農業副產品稻稈做為牆壁填充層的永續建築「四口之家

」、運用556吋電視牆呈現植物生命旅程的「友達微美館」。

高10公尺的豐原葫蘆墩公園「竹跡館」，全台最大竹建築，以竹子打造中央山脈意象，入圍有建築奧斯卡之稱的「WAF世界建築獎」。

令人驚艷的台中花博被視「台灣之光」，來到台中花博，感受與自然共生共好、綠色環保的核心理念與美好，由全台募集4萬多公斤回收瓦楞紙製成2500根回收紙管，打造全球首座回收紙裝置藝術館「森隆活虎館」，石虎外型曲線為設計概念，森林園區的亮點。

此外，后里馬場園區，這座全台最大、符合國際標準規格的馬術競技場，欣賞精湛的馬術表演外，藝術家楊士毅以「人與自然在一起的幸福時光」為主題，於花舞館戶外打造全台最長240公尺、薄度僅0.2公分鐵雕剪紙藝術，有樹木、石虎

、台灣黑熊等台灣原生動植物圖樣，結合童言話語，呈現人與自然美好意象。

新聞局表示，台中花博今年1月1日起台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童可免費參觀花博，距離4月24日閉幕日僅剩最後倒數10天，歡迎把握最後機會，享受台中之美。

(中時 )