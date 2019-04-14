日職火腿對羅德系列戰第3戰，王柏融再扛第五棒先發指定打擊，大王在4局下半敲出穿越安打，對戰羅德終於出現首安，可惜原本二壘上的隊友近藤健介遭觸殺在本壘前，打點遭到沒收。

王柏融前2場隊戰羅德皆未出現安打﹐僅憑一支高飛犧牲打為球隊打回1分。今日第4局火腿近藤健介先靠安打上壘，第四棒中田翔擊出滾地球將跑者推進至二壘，王柏融和羅德投手種市篤暉纏鬥8球後，擊出二壘方向安打，近藤健介奮不顧身想率先到達本壘，可惜被羅德中外野手荻野貴司雷射肩長傳遭阻殺。

但其實這球相當接近，火腿提出電視輔助判決，畫面中近藤健介和羅德隊捕手的確不相上下，最後維持原判近藤健介在本壘前遭阻殺，王柏融雖打出安打但可惜打點被沒收。

第5局羅德鈴木大地敲出陽春炮，率先攻得1分，火腿0比1暫時落後。第7局火腿展開反攻氣勢，趁著羅德替換投手之際，2出局時代打渡邊諒敲出安打，西川遙輝再擊出中外野方向安打形成一、三壘有人，羅德後援投手松勇昂大出現暴投，讓三壘上的渡邊諒輕鬆回本壘攻下追平分。

接著大田泰示獲得故意四壞球保送，西川遙輝盜上三壘讓羅德捕手發生暴傳，因此西川快腿奔回本壘再拿下超前分。再上場的近藤健介敲出左外野二壘安打將比分擴大成3比1領先，可惜後來上場的王柏融敲出中外野飛球被接殺。

王柏融本場比賽4打數1安打，最終以3比1擊敗羅德取得三連勝。

(中時電子報)