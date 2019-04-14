曾在94、98、106學年度教育部棒球聯賽國中硬式組封王的新明國中14日勇奪隊史第4座冠軍。(教育局提供)

仁和國中勇奪季軍、創下隊史最佳紀錄。(教育局提供)

教育部棒球聯賽國中硬式組冠軍賽14日在嘉義登場，桃園包辦2強，新明國中順利拿下冠軍寶座、蟬聯2連霸，仁和國中勇奪季軍、創下隊史最佳紀錄，桃園市長鄭文燦大讚2隊選手出色表現，並將發出獎勵金374萬元，鼓勵選手更上層樓。

曾在94、98、106學年度教育部棒球聯賽國中硬式組封王的新明國中，今年參加教育部棒球聯賽國中硬式組，從縣市預賽134隊到全國賽57隊中一路晉級，每一場都全力以赴，力拼二連霸，預賽首場就以14比0橫掃苗栗頭屋國中，再擊敗高雄忠孝國中及台東桃源國中，八強賽打敗來自同一縣市的龜山國中，四強賽勝高雄橋頭國中，準決賽與台中中山國中一路廝殺，靠著對手再見暴投闖入冠軍賽，對上竹縣關西國中。

冠軍賽14日登場，兩隊都派出強投，三局上新明國中黃保羅靠著保送上壘，下一棒曾子祐擊出安打，再靠著投手保送以1比0領先；關西國中在六局下靠著安打及犧牲觸擊將比數追平至1比1；新明國中在六局上及七局上靠著保送及安打攻佔得點圈，可惜未有適時安打形成殘壘；新明國中在七局下換上投手林勁豪，投出3次三振，雙方進入延長賽，新明國中八局上以犧牲觸擊形成滿壘，靠著觸身球及選手李俊漢三壘安打將比數拉開，終場以5比1擊敗關西國中，勇奪隊史第4座冠軍。

仁和國中也是奮力拼戰，季軍賽靠著先發投手林孟佶投到100球強制退場，率隊以6比4擊敗台中市中山國中，拿下隊史在聯賽最佳成績「季軍」。鄭文燦樂見冠軍和季軍都是來自桃園，笑讚四強中桃園就包辦二強，可見桃園的棒球實力是全國數一數二，未來也會積極向下扎根，培養完善的三級銜接體系，讓熱愛棒球的選手們都能有發揮所長的舞台，也期待桃園的棒球發展更加卓越。

教育局也將根據「桃園市高級中等以下校參加國內體育競賽獎勵金暨培訓補助金發給要點」，冠軍隊新明國中每名選手可獲獎勵金2萬元及培訓補助金9.6萬元，共計255.2萬元；季軍隊仁和國中每名選手可獲得獎勵金6000元及培訓補助金4.8萬元，共計118.8萬元，鼓勵他們持續突破。

(中時 )