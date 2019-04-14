前紅襪守護神金柏若(Craig Kimbrel)開季非常鬱悶，正值30歲卻無球可打，就連紅襪的冠軍戒儀式都不想去。表面上紅襪摘冠就不要他了，這也不全是卸磨殺驢，還有很多其他原因。

首先是金柏若索價6年1億美元，紅襪已經在繳豪華稅，就算有錢也拿去買先發投手。其次是金柏若季後賽數度被洋基打爆，一個沒辦法對付洋基的投手，對紅襪來說根本毫無價值。老金最好的選擇只剩前東家勇士隊。

老金至少跌價了兩次，最初他開價6年1.2億美元，接著修正為6年1億美元，然後下調到5年8600萬美元。根據《The Athletic》爆料，老金現在的價碼又降為3年5200萬美元，跟洛磯隊終結者韋德戴維斯(Wade Davis)一樣，甚至是洋基布瑞騰3年3900萬美元的等級，根本是打對折了。

不願意簽短約是老金比較大的問題，不然他早就簽了，最壞的情況是他必須等6月的選秀過後才賣出去。因為紅襪當初有給他合格報價(1年1790萬美元)，如果其他球隊簽走他，就必須補償1個選秀權給紅襪。光付錢都嫌貴了，誰還肯交出選秀權呢，不然就等等看哪支球隊的終結者受傷或開刀。

(中時電子報)