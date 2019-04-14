台灣石虎保育協會協助改建雞舍，避免石虎再度侵入捕食雞隻。（何冠嫻攝）

促進人類與石虎和平共存，台灣石虎保育協會協助雞舍改建，搭建圍籬防止石虎入侵。（何冠嫻攝）

苗栗淺山地區雞舍常遭石虎侵略，台灣石虎保育協會發起「拯救臺灣石虎：吃雞．毒殺．衝突化解計畫」，14日到通霄鎮內湖里協助受災戶補強雞舍改建圍籬，台灣石虎保育協會指出，預計今年搭40戶、明年60戶的雞舍補強，期望能降低石虎與人的衝突。

由台灣石虎保育協會與窩窩合作發起「拯救臺灣石虎：吃雞．毒殺．衝突化解—全民募資計畫」，募集500萬元改造100戶雞舍，目前資金達標，盼能和緩人類與石虎的衝突，創和平共存藍圖。台灣石虎保育協會顧問陳祺忠表示，若發生雞隻疑似遭石虎獵食情況，向石虎保育協會通報後，經探訪調查評定為石虎活動區，將啟動雞舍改建計畫，預計今年改建40戶、明年完成60戶雞舍改造。

他指出，雖然石虎主要食物來源為鼠類、非雞隻，但因淺山地區過度開發，迫使牠們下山覓食，而石虎們也專挑「好攻略」的雞舍捕食，因此除了將受災雞舍改建並搭建圍籬外，周遭區域的雞舍也將一併補強防禦措施，讓居民飼養的雞隻不再受侵害，進而達人類與石虎的和平共存。

農民曾漢東表示，自己養了近20隻雞用於年節祭拜，自去年開始鄰居飼養的雞遭捕食，自己的也被吃掉3隻，他說，架設鐵網鞏固雞舍安危並將雞隻活動範圍一併加強後能兼顧保育與自身財產維護。

(中時 )