《大時代》上演素素、志前婚禮重頭戲。（民視）

民視八點檔《大時代》劇情如火如荼展開，近期劇情是「恆大集團」的董事長李志前（余秉諺飾演）跟游素素（張家瑋飾演）婚禮，張家瑋笑稱這一場「惡女跟霸道總裁的婚禮戲」，真的是讓他吃足苦頭，除了要被打巴掌，她踩一整天高跟鞋腳踝不慎扭傷，腳也爆血管，並拉傷韌帶。收工後去看醫生，醫生一看到她大驚表示「膝蓋骨都移位了」，讓她嚇到趕緊按照醫師說的復健、擦藥。

劇中為了嫁入豪門的游素素除了不惜把貪錢的親生母親嫁禍坐牢，更隱瞞未婚夫自己流產的訊息，一連串的爆點也讓飾演游素素的張家瑋表示壓力超大，只能睡在沙發上，情緒都快爆炸了。張家瑋為了讓這場重頭戲能情緒連貫，還特別要劇中養母張可昀（小甜甜）打真的，只要別打到耳朵就好。她說第一次被打巴掌痛到跌坐在地上，久久起不來，為了變換鏡位一共被打了6次巴掌，塌跌坐在地上後腳爆血管腫成麵龜，旁人捏了一把冷汗。

張家瑋表示，《大時代》劇情緊湊，她壓力也大到無法在床上睡著，都只能睡沙發。日前拍某一場戲時，她也被飾演志前的余秉諺嚇到，原來是志前發現素素一切詭計把她從地上拉起來大吼，張家瑋當下忘記還在拍戲，馬上放聲大叫。她說，當下真的是被余秉諺嚇到，余秉諺也因太投入，手上戒指不小心劃破張家瑋的手，但這一場戲也讓工作人員直呼超自然的。

拍婚禮戲當天，張家瑋穿禮服亮相驚艷全場，E奶好身材羨煞不少人，擔任伴娘的王瞳自嘲站在張家瑋旁邊「好像小學生」。婚禮戲爆點連連，也有不少觀眾留言「希望素素的婚禮可以成功」，讓張家瑋十分感動，直表示這場戲大家都卯足全力拍，總動員花了2天才拍完，自己也很期待播出。此外，何豪傑、賴芊合最近加入演出陣容，邱子芯也回歸，造成觀眾討論。

(中時 )