學生們的練習本、文具等用品，都是黃春莊（紅衣者）免費提供的。〔謝明俊翻攝〕

來台18年的越配黃春莊，為了幫助同鄉姐妹儘快適應台灣生活，將經營美容院所得的4分之1捐出作教育公積金，利用周休2日的午後，幫助越南姐妹學中文，還替她們準備教材、文具和練習本，並邀姐妹們的公婆來學越語，讓姐妹的家庭生活更融洽。

來自越南的黃春莊，結婚來臺已18年，初來時因不懂中文曾讓她極不適應，所以她立下願望點要幫助同鄉姊妹，能儘快適應臺灣生活，5年來，她努力學美容，終於實現夢想開了一美容工作室，並將工作所得的25%留作教育姊妹們公積金，利用周休六日的午後，和同鄉姊妹黎秋香一起幫姊妹們上中文課。

黃春莊（左三）說，要寫出端正的中文字，先要練筆練心，一筆一畫都要用心書寫。〔謝明俊攝〕

黃春莊目前領有專業美容證照，剛開張的工作室兼住家，就在大坪林捷運站附近。回想剛嫁到臺灣時，因無一技之長，只能發發傳單或在火鍋店、早餐店打工，貼補家用。

據黃春莊回憶，以前在火鍋店當服務生，有客人想加菜，會問「可以加什麼菜」，因為當時她中文還不太會，「只能說你等一下，我請老闆娘幫你點…」，客人聽到後半開玩笑地說「為什麼我要等？」雖然當時是一句玩笑話，卻始終讓她耿耿於懷。

有一次，她聽到一位中文老師講了「武訓興學」的故事，讓她記憶深刻，因為一個靠着乞討的乞丐，居然能經過不斷地努力，辦起三處義學，累積辦學基金達萬貫，一個乞丐都能有一番最不平凡的作為，她相信有朝一日，她也可以做得到!

黃春莊（後排左八）向住在木栅的姊妹阮氏歡（前排右五）借用家裏客廳開班授課。〔謝明俊翻攝〕。

為了精進自己的語言能力，黃春莊有空就到教會或學校學語言、朗讀中文甚至台語，有空也會練習寫中文，經過苦練苦讀，現在的黃春莊寫的字是既工整又端正，而且她也發願要當個「越南女武訓」，不再讓同鄉姊妹和她吃同樣的苦。

為了有固定地方上課，黃春莊向住在木栅的姊妹阮氏歡借用家裏客廳開班授課。在場的有婆婆和先生一起來，也有外籍勞工，二十餘人一起用餐一起上課，像個大家庭，而學生們的練習本、文具等用品，都是黃春莊免費提供的。黃春莊透過興學義舉，讓她既開心又歡喜，在臺灣實現夢想，也成就了公益。

(中時 )