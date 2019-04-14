白沙屯媽祖13日晚間駐駕在埤頭合興宮。(謝瓊雲翻攝)

白沙屯媽祖回鑾，路線不固定，信眾卻透過網路社群與GPS追蹤迅速傳播分享，能否與大甲媽在彰化縣相遇？吸引上萬彰化鄉親討論，話題熱度破表。(謝瓊雲翻攝)

這個周末，彰化縣境內好多媽祖在遶境，除了被列為彰化縣無形文化資產福興、埔鹽「同安寮十二庄迎媽祖」，還有大甲媽、白沙屯媽祖，都在縣內，彰化縣城全城陷入瘋媽祖狂潮，不少信眾萬眾矚目期待的，就是兩大媽祖能否在彰化縣內相遇，不少網友更紛紛在兩大女神粉絲專頁留言呼求，希望媽祖娘娘能聽到大家的心聲，趕快相逢吧！

不過，下午大甲媽祖即將沿台一線中山路回鑾進入彰化市，白沙屯媽祖擇從埔鹽鄉往鹿港方向前進，事前密集沙盤推演、部署警力維安的警方預估，彰化鄉親恐怕要失望了。

13日清晨大甲媽從西螺進入溪州鄉，隨後白沙屯媽祖則自虎尾鎮彰化縣境，起駕，不少信眾期待「粉紅超跑」能追上大甲媽鑾轎，在南彰化北斗鎮一帶相遇；昨天下午1點大甲媽在埤頭合興宮停駕，白沙屯媽祖鑾轎行進路線也直直朝埤頭方向而來，但周末假日，兩大媽祖香客都暴增，回鑾速度明顯減緩。

大甲媽祖鑾轎前腳剛離開合興宮，不久白沙屯媽祖鑾轎就緩緩靠近合興宮，更選擇駐駕一晚，兩位女神雖無緣相會，已讓信眾期待又興奮，尤其路線幾度重疊，更有不少信眾選擇兩邊趕場，騎著單車、電動機車往返兩邊鑾轎之間隨香，還在社群貼文分享感恩兩大媽祖婆的慈悲，即使撞期趕場也不用太奔波。

(中時 )