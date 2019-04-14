吳宗憲評論時事。（林淑娟攝）

吳宗憲與女兒Sandy。（中天）

民運人士王丹狂酸高雄市長韓國瑜訪美，反被韓國瑜狠嗆，兩人隔空交火。吳宗憲14日錄中天《小明星大跟班》此事時表示：「王丹不要這樣嘛！應該給台灣更多機會、更好的感受，難道只有你王丹可以去哈佛？」他還希望王先生不可以罵熊海玲「老奶奶是誰」，勸他不要這麼驕縱囂張、不要寂寞難耐，「自己要稍微控制一下，你講這個太違背倫常了！你哪位啊？哈佛是你家開的啊？要不要去哈佛健診看一下？」

王丹之前也曾對太陽花學運領袖陳為廷公車上襲胸女乘客一事，發表過「不好色才是人格缺陷」爭議言論，吳宗憲也不以為然地說，每一個人都好色，因為食色性也，但必須發乎情止乎禮，「王丹有畢業嗎？怎麼會連這都不懂。亂摸女生是不行的，是要被抓去關的！」

有三個女兒的吳宗憲特別無法原諒陳為廷曾對女性襲胸，狠酸陳為廷是「無敵摸奶手」：「你幹過這種事還想從政？有毛病！年輕人趕快去當兵吧，沒有以身作則憑什麼？」並說「有一天你（陳為廷）當了官之後，還是領我們的納稅錢，懂不懂什麼叫人民公僕？你連當公僕的資格都沒有，因為你是無敵抓奶手，這樣不行的！」、「他自己不思考幹了什麼事，還想要選苗栗立委，是要笑死人！」他認為政治是管理眾人的事，如果管理不好自己，是沒有資格管理眾人的」。狂罵一陣之後，吳宗憲不忘對著鏡頭喊話：「不要想要攻擊我，我是金剛不壞之身。」

至於許瑋甯日前在IG上點讚一篇寫著「阿六仔」文章，遭大陸網友截圖砲轟，遭揚言封殺，她發微博公開道歉並關閉IG。吳宗憲認為商人無國籍、藝人無黨籍，「人要懂得互相尊重，不要到了阿拉伯仍堅持要吃豬排。出門看天氣、進門看臉色，這是和諧的開始。」他認為這是人跟人之間的互相尊重，講人家不愛聽的就是不尊重。他過去到印尼的友人家吃飯，也都入境隨俗，直接以右手拿取食物進食，有時不小心用到左手，自己都覺得很抱歉，「這就是一種互相的尊重」。

吳宗憲也透露自己在31年前，也曾被大陸網軍大罵「台巴子到大陸賺錢」，但他說：「30幾年前到大陸去表演的人，真的是為了錢嗎？」他認為自己多年來都秉持著一樣的精神，只求和諧、相互尊重，並帶給觀眾歡樂，「我就是這樣的人，黃安想要弄我，還說觀察我什麼，我才觀察你咧，人家領導人也不要那樣的人耍嘴皮子，而是要真心真意讓它更和諧」。

(中時 )