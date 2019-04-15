為配合外交部在２０１９年４月１６日當天，在總統府前凱道、重慶南路以及南北廣場舉行迎賓儀式，中正一分局對週邊路段進行交通管制，管制時間及範圍如下：

一、「迎賓」活動期間，實施車輛管制區域及時段：

(一) 管制日期、時段：4月16日(星期二)9時15分至12時30分止。(視狀況提早或延後。

（二）管制區域：北起衡陽路(不含)、東至公園路(不含)、南沿愛國西路(不含)、西迄博愛路(不含)等區域。

二、汽、機車停車格管制時段及區域：

(一) 管制日期、時段：4月14日(星期日)20時0分至4月 16日(星期二)12時30分止。

（二）管制區域：貴陽街1段(重慶南路1段至公園路均不含)南、北 側汽、機車停車格位，禁止車輛停放。

為配合本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段的各路線公車，臺北市公共運輸處將協調公車業者配合改道行駛。另考量4月16日並非假日期間，為減少管制區域周邊道路於上班(課)尖峰時間車流量的交通衝擊，請駕駛人務必提前改道行駛並避開管制區域。

(中時 )