南投縣北安功德會「愛心一起來」物資發放活動，14日在埔里鎮身心障礙復健服務大樓舉行，共有來自埔里鎮、魚池鄉及仁愛鄉等地170個弱勢家庭惠；縣府社會及勞動處長林志忠與埔里鎮長廖志城，都感謝該會關懷弱勢的善舉，並期許藉此拋磚引玉，喚起社會各界響應，幫助更多弱勢家庭，讓社會更溫馨祥和。

林志忠說，北安功德會自2005年成立以來，持續讓弱勢家庭感受社會溫暖，縣府期待透過公私部門資源結合，共濟群力，號召更多單位投入社會服務的行列。

北安功德會理事長陳成饒表示，該會用行動做公益，用愛心關懷，希望透過發放物資，穩定弱勢家戶的基本生活；除了會員的支持，也要感謝眾多協辦單位及志工，在人力物力方面的支持與協助，讓愛心不間斷。

「愛心一起來」活動現場，有太平扶輪Sax樂團薩克斯風表演、北安公益樂團、樂活愛動舞蹈團、義剪、推拿、埔里衛生所醫療諮詢與量血壓等，並由一貫道師兄、師姐精心準備美味午餐。

北安功德會創會長鄭麗娟表示，此次共有170戶庭受惠，每個家庭獲得價值約2000元的生活物資及600元紅包；協辦單位包括快樂行善團、中華社會福利基金會、大覺寺、樂果咖啡工作室、興霖食品、香里食品、媽媽愛心補急站、南投仁愛之家、乾元真宗聖賢太子宮、福泰開發事業有限公司、昇上貿易有限公司及捐款的善心單位與人士。

(中時 )