日本工程界聞人住吉秀松曾在日據時期為台南市捐建消防塔，這座塔現為市定古蹟，也是中正消防分隊的駐在廳舍，15日將修復啟用為「消防史料館」，住吉秀松後代子孫受邀來台，巧合的是，他們小時候的台灣居住地，後來成為前立委高思博在青年路老家，14日公開造訪，高思博與住吉後代一起合影留念。

「這裡曾經是我家」、「這也是我家」已93歲住吉弘光是住吉秀松的二兒子，小時候就住在台南市青年路這棟250坪兩層日式木造建築，直到15歲才回日本，這棟漂亮的老屋後來輾轉被高思博的爺爺高錦德買下，成為高思博小時候居住地。

住吉秀松後代共8人與高思博雙方家族14日在高宅相見歡，住吉弘光表示自己是「灣生」（台灣出生的日本人），曾多次回到台灣，也會回來老家尋根。

住吉弘光在高宅住過15年，他稱每個角落都是記憶，感謝高家把這棟日式建築保存的很好，老宅改變的不多，他每次回到老家外圍觀看，內心都很感動。

住吉秀松是日本鐵路公司員工，他曾在台灣執行鐵路橋梁施工，稱霸南台灣的土木建築界，當時他熱心公益，捐贈消防車，並捐建消防塔，1928年病逝，葬在台北市林區芝山神社，受到台灣民間奉祀。

住吉弘光15日將受邀參加台南消防史料館啟用，高思博夫婦先接代住吉家族，彼此交流小時在這棟建築玩耍的記憶。

(中時 )