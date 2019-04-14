桃園青年體驗學習園區14日開幕，由青年事務局與大日開發公司共同合作公辦民營的ROT場域，園區內打造多種體驗設施，讓青年與市民在課餘之時，解放自我、挑戰極限。

桃園青年體驗學習園區設有43項符合ACCT（美國挑戰課程技術協會國際認證）高低空體驗設施，室內空間規畫多功能會議廳及學習教室，並提供露營基地、課程住宿等。市長鄭文燦擔任園區一日教練，帶領在地高中生搶先體驗。

鄭文燦表示，桃園青年體驗學習園區鄰近永安漁港，除園區內各項設施，未來可結合自然生態規畫多元玩法，讓遊客同步體驗牽罟、一支釣等客家漁業文化、藻礁生態、南岸綠色隧道的自行車慢遊及後湖溪泛舟等活動。

他說，今年市府以「SHOW TRUE TITLE」理念首創「青年抬頭節」，在青年節獻給青年三大禮物，包括位於大興西路與中正路口的「G10 GO!貨櫃市集2.0」，提供文創商品販售；位於桃園區大興西路與正光路口的「興光堡壘青年創藝聚落」，提供音樂、舞蹈等藝文社團的表演基地；「桃園青年體驗學習園區」則供各項探索設施，提供青年朋友戶外活動場所。

(中時 )