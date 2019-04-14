近日遭到移民署驅離的旅美社會學家李毅14日在上海接受《旺報》專訪時指出，他在2017年5月與民進黨中國事務部副主任林琮盛會面、商談兩岸關係時，一切要求都照民進黨要求的來，會談的文字紀錄也是由民進黨經過「一天一夜」的「修改」才對外發表，並轉交國台辦及中央軍委對台部門參考，成為當時兩岸緊張、官方沒有聯絡渠道背景下、民進黨向大陸的放話管道。

李毅強調，他這次來台主要目的是觀光旅遊，剛登完玉山還不知道詳細情況就被告知要被移民署驅離。對此他表示一定的諒解，說畢竟現在民進黨「政治壓力很大」，只能打李毅牌。

在這次專訪中，李毅向記者詳述了2017年他是如何成為民進黨向大陸傳話的管道、近日這一次來台的原本行程，及是如何被移民署驅離的過程。

李毅說，2017年訪談後，林琮盛跟他說可以告知大陸，誰是講這些話的人。由於李毅與大陸國台辦、解放軍關係良好，李毅轉達給了一位國台辦副局級官員，及中央軍委的一位將軍，讓大陸了解民進黨想要說的話。

而後李毅也告知林琮盛，他已向國台辦、解放軍對台部門證明這是林琮盛所講的話，也告知他是國台辦的哪一位官員、解放軍的哪一位將軍收到這個訊息，以感謝民進黨接受這次訪談。在當時時值520前夕，兩岸緊繃、陸方學者難以入境台灣交流的情況下，他成為了民進黨向大陸傳話的管道。

（欲知此次專訪詳情，請詳見15日旺報）

(旺報 )