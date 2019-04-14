桃園市新屋區青銀學堂揭牌。(呂筱蟬攝)

桃園市新屋區青銀學堂14日揭牌，市府有鑑新屋區高齡人口占全區16％，以120萬元經費整修原新屋鄉清潔隊舊館舍，並增設運動器材、視聽音響及簡易廚房等設備，青銀學堂將結合青年局年輕志工投入，提倡青銀共學共食、在地老化，讓桃園長者生活更健康有活力。

新屋青銀學堂購置的文康休閒設備，包括健身運動器材、乒乓球桌、投影機、會議桌椅、書報雜誌、視聽音響設備及簡易廚房等，除用來推動共學、共食等理念，也舉辦相關活動，加強長者和年輕人的互動交流，期望長者都能獲得更好照顧。

桃園市長鄭文燦指出，青銀學堂啟用後，後續還要規劃改善新屋青銀學堂前水巷蓮花公園的水質，打造更優質的休閒環境；此外，市府活化新屋區公所周圍設施，興建公民會館、親子館、家庭服務中心等。

他說，市府推動新屋當地建設，包括推動台66線快速道路頭洲段高架化，預計施作到大潭交流道，朝向全線高架化方向辦理，縮短往返新屋車程；規劃在衛生福利部桃園醫院新屋分院旁，約700坪的閒置停車場用地，興建第二醫學大樓，增加病床數和提高服務能量，也規劃設立護理之家，提供長期照護長者使用。

(中時 )