春天賞完櫻花，緊接著四月的桐花美如雪！趁著春暖花開，跟著蝴蝶一起去旅行吧！在好山好水的南投，一年四季皆有不同景致。想到埔里，喜愛美食的人會想到米粉，然其實埔里的生態、人文、美景可說不盡。在牛耳藝術渡假村中賞石雕、品美味，此時還能欣賞純白桐花；在南村社區的「木生昆蟲博物館」追逐美麗蝴蝶，遙想梁祝愛情物語；在桃米社區裡尋賞螢秘境，見證「火金姑」的浪漫求婚。

由交通部觀光局與日月潭國家風景管理處合作的「跟著蝴蝶去旅行」透過農村四季遊頗受好評，今年度推動小鎮漫遊、廣成客家文化園區、水沙連地區等，深度體驗農村特色地區與遊程，展現社區推動農村再生、環境維護及環境教育成果。

●牛耳渡假村賞桐花、樹屋餐廳嚐美味

上週五（12日）在埔里牛耳藝術渡假村召開「跟著蝴蝶去旅行」記者會，春神也來摻一腳。純白如雪的桐花已綻放6成，如人間四月雪讓旅人興奮不已。渡假村結合藝術與地方文化，這裡能欣賞許多石雕創作，小貓頭鷹、慈祥媽媽等，刻畫先人的記憶與美好。

這裡也有獨棟的小木屋建築，打開窗戶就能欣賞美麗大自然，寧靜且美好。值得一提的是，牛耳渡假村內還有座「樹屋餐廳」，一棟由細長竹子包圍的木造建築，悄悄座落在油桐林道旁，彷彿被大自然所包圍！精緻食器、二十四節氣飲食，用無菜單料理的方式，採用埔里在地有機食材，美味之餘也吃得到溫暖與健康。

●春浪漫就在這！木生昆蟲博物館與「蝶」共舞

在都市成長的小孩，較少機會欣賞蝴蝶！殊不知，台灣可是世界知名的「蝴蝶王國」。在埔里的南村社區，過去就曾出一個沒有文憑的「蝴蝶博士」，他的名字叫做作余清金，舉凡生鳳蝶、木生綠小灰蝶，都是由余爺爺所發現。而他也以父親為名，創設全台最大、最有代表性的「木生昆蟲博物館」。

在「木生昆蟲博物館」裡有一個大型網室蝴蝶生態園區，提供遊客觀賞及欣賞翩翩飛舞的蝴蝶。這裡的蝴蝶不怕人，還特喜歡汗水很多的遊客；美麗鳳蝶如仙子，不時可見蝶追花浪漫場景；枯葉蝶果真是「隱藏高手」，不仔細看還以為真是落葉呢！這裡不但看的到，更可以摸得到蝴蝶，享受與蝶共舞，有如置身於世外桃源般。

●螢火蟲浪漫求婚就在這！桃米社區賞螢趣

火金姑大爆發！媲美浪漫星空！每年4月中旬至6月是賞螢最佳季節！在埔里的桃米社區裡有著未經過人為汙染的溼地，自然生態環境及資源更是豐沛多元。在春末夏初的夜晚，在這秘境裡總會看見公的螢火蟲在對母的螢火蟲求婚呢！螢火蟲滿天飛舞，跟著我們來到這片溼地，聽著導覽人員詳盡解說，感受夏夜浪漫。

雖說賞螢好漂亮，然也有幾點也需注意的！於夜晚賞螢時要謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則，攜帶手電筒則要以紅色玻璃紙罩住，以免干擾螢火蟲活動，賞螢也最好結伴同行。

●跟著蝴蝶去旅行！農村之遊四季接美

賞桐花、看螢火蟲，跟著蝴蝶一起去旅行，探索台灣農村之美！今年主辦單位也特別新增景點、季節限定遊程。春季-跟著蝴蝶去旅行 結合水沙連休閒農業區及原民文化，除提倡埔里地區生態的復育更能增加遊客對於生態深旅行的意義；夏季-彰化磚窯花香生活節，花壇傳統的紅磚磚藝結合在地無毒茉莉花，展現在地茉莉花與茶葉融合的工藝，打造與眾不同的茉莉花夢想館。

到了秋季-搶成功暨921二十周年紀念，體驗「客庄十二大節慶」客家人堅毅不拔「硬頸」精神，跟著國姓爺共同繞境，感受奪旗搶成功的精神，讓您整年事事大成功；冬季-雲頂上的星光，漫步在嘉義雲端，走訪雲梯體驗大地茶席文化活動，在四面環山、天地開闊的環境中飲茶，茶香甘醇、山嵐飄渺。走吧！現在就一起遊南投！

(中時電子報)