徐佳瑩今赴大佳河濱公園參加路跑活動。（粘耿豪攝）

徐佳瑩今赴大佳河濱公園參加路跑活動，第一次路跑即完成10公里賽事，她開心地說：「是不是很大膽？是不是姊無畏！」近期斷斷續續練跑2、3個月的她，問到運動是否打算調身體、為未來孕打算？她笑回：「主要是希望增加自己體力、耐力和肺活量，對唱歌更有幫助。」生子計畫「順其自然」。

她平常練跑時，老公比爾賈都溜滑板陪同，看另一半運動如此輕鬆不會生氣？她說：「每個人有自己的方式，能抵達終點就好。」她表示家人較不熱衷運動，比起主動揪親人路跑，反而會希望自己先加入已有在跑的朋友圈，等自己累積路跑實力後，再邀身邊的人一起運動。

她練跑時會邊聽自己的新創作，徐佳瑩說：「那些歌如果寫得很好聽，我也會跑得很用力，還可以邊想歌曲要怎麼改，分散跑步注意力，或放一些感人的歌，告訴自己不要放棄」。至於近期工作規劃？她表示正努力創作新歌，希望能在今年推出新作，「我很想，但好像有點難」。

(中時 )