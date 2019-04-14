國民黨基隆立委初選提名時程至今尚未定案，近日卻傳出黨中央將延後至6月。基隆市黨部主委黃希賢對此表示，黨中央至今沒有公布時程，何來「延後」之說？

黃希賢說，這次的基隆立委初選提名作業，中央日前並未明確公布基隆將在第幾梯次初選，自己也沒有接到公文，所以並沒有所謂的「驚傳延期」，基隆的選區本就不大，中央應有其考量。目前我們也在靜候中央最後的確認。

黃希賢日前參與仁愛區英仁里長楊凱婷網路直播活動，過程中談及獨居老人福利的問題，他認為，社會上還有許多弱勢族群需要幫助，但目前的社會福利政策無法觸及所有需要關懷的人，他呼籲政府應儘速研訂法令彌補不足，更希望大家一起來關懷社會、幫助需要幫助的人。

英仁里長楊凱婷於直播中表示，去年有1個住在獅球嶺的獨居老人因為沒有親屬或子女，過世後存摺戶頭只剩下58元，也沒有家屬可以處理後事，當時是國民黨基隆市黨部伸出援手，並向慈善團體申請棺木救濟，才讓這名獨居老人得以順利安葬，相當感謝國民黨基隆市黨部的協助。

黃希賢指出，近年來國民黨屢屢遭受政治打壓，在財務上相當困難，原有的社會服務事項也受到限制，只能透過轉介社會慈善團體申請施棺及緊急救難補助，同時因為人員縮編，服務的能量無法深及基層角落，自己在1年前接任基隆市黨部主委後，積極恢復基本人員的編制，就任1年來緊急救助案件比較前一年度成長1倍。

(中時 )