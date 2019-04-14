前行政院長賴清德14日在台中舉辦一場簽書會，會中再次向蔡英文總統喊話，期待，為了選後的團結，總統宣布，如果他贏得初選，她也能夠全力支持，也公開呼籲蔡英文總統能像他一像要求支持者，不必做黨內的攻擊。

賴清德強調，在擔任台南市市長任內或行政院院長任內，表達對同黨、現任總統支持，這個本來就是應該的。但這些都是發生在去年11月24日、九合一選舉大選之前，九合一選舉民進黨遭逢重大的挫敗，執政縣市由13席降為6席，得票率只剩39.2％，尤其台灣處境艱難，他才決定出來參選。

賴清德說，很多黨內同志也擔心，這場初選會不會像過去一樣，造成嚴重的影響，所以他力行君子之爭，希望黨內黨公職不必表態、派系休兵、組織不用動員，大家超越個人派系，完完全全為了台灣。

他也率先向社會報告，如果總統贏得初選一定全力支持蔡英文總統，當然也期待，為了選後的團結，總統也能宣布，如果他贏得初選，她也能夠全力支持。

賴清德更說，而除了候選人應該要君子之爭，不要互相攻擊以外，他也多次公開請支持我的人，就宣傳他的理念，表達對他的支持，不必做黨內的攻擊，他也希望總統能與他的支持者做同樣的事情。

(中時 )