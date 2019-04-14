連續第10年舉辦的「SKECHERS SUNDOWM FESTIVAL 亞洲音樂節」將於19日在新加坡開跑，今年特別在台、日兩地舉辦比賽，徵選歌手前往演出，最後由美聲歌姬張聖子殺出重圍，奪下總冠軍寶座，將代表台灣及17直播參與盛會的她她謙虛表示：「我還需要更多磨練。」

張聖子2016年將〈說散就散〉改編成EDM版本，在Youtube創下百萬點擊率，2018年她從直播歌唱大賽「17直播明日唱將」中穎而出，與兩位人氣直播主亮金金、小紫三人一同赴日錄製個人新單曲，去年，她再戰選秀節目《聲林之王》，導師蕭敬騰大為驚豔，直呼：「唱將大砲也可清新！」雖然歷經敗部復活依舊鍛羽而歸，她抱持正向思考：「在哪裡跌倒就從哪裡站起來。」

她出道以來常為了訓練和比賽蠟燭兩頭燒，難以顧及粉絲而遭抱怨酸言，經濟拮据又心繫族人期盼，曾經一度憂鬱失志，精神恍惚到燒炭自殺，所幸及時被經紀人發現救出，經歷生死關頭的她現在更懂得珍惜生命。

(中時 )