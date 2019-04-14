前行政院長賴清德14日到中友百貨誠品書局進行簽書會，他指出，當選總統的話，第一個要做的事情就是強化國安團隊的功能，一定要有作戰意識。他主張國安單位強化功能、有專責的單位，再加上修法，讓國人更有危機意識，大家團結守護臺灣。

賴清德以日前中國主張武統的李毅來到臺灣以及統促會在臺中市申請舉辦集會遊行為例，他強調，支持政府採取嚴正的措施把李毅驅逐出境，但從這事件中也看得出來以目前的國安法或者是集會遊行法已經不足以保障臺灣安全，他並且說，如獲得水持當選總統的話，第一個要做的事情就是強化國安團隊的功能，一定要有作戰意識。如果中國沒有放棄武力攻打臺灣，臺灣的國安團隊就應該要有作戰意識。

此外，他也強調，臺灣一定要有一個專責的國土安全的單位，這樣才有辦法去解決中國或明、或暗、或大、後小、或公開、或私底下的滲透，所以我們一定要有一個國安的國土安全的專責單位。

他也主張修法或是另立新法，像美國或其他國家的外國代理人登記法，或是反併吞法，或是國土安全法，臺灣要有一部法律，補目前國安法跟集會遊行法的不足。

我們在國安單位強化它的功能，也有專責的單位，再加上法律三合一。讓我們國人更有危機意識，大家團結守護臺灣，維護臺灣的民主、自由人權。

而在法律還沒有修訂或者是訂立新法之前，他也勉勵我們政府的單位，不管是中央或地方在審查集會遊行的時候，不要只是表面虛應的審查，過去的例行性的做法是不足夠了，一定要了解目前臺灣處境艱難。

(中時 )