漫畫烏龍院「大師兄」固定的腳底破裂，造成公仔無法承重倒下。（許家寧攝）

花蓮火車站前的《烏龍院》漫畫主題廣場，知名敖幼祥漫畫公仔「大師兄」舉重公仔今天下午被民眾發現「仆街」呈現向前趴下，痛批沒有公德心；有網友則說「舉太久，他累了」認為設計不良，造成上半部無法承重，警方到場調查釐清是否遭人破壞。

花蓮縣府4年前在與漫畫大師敖幼祥合作，操刀設計9座造型公仔點綴站前公園草皮，14日下午有網友在臉書社團「花蓮人」發文，發現花蓮車站前綠地，原本手舉槓鈴、滿頭大汗的大師兄公仔，固定的腳底碎裂倒下，上傳後引來民眾熱議。

由於站前廣場的大師兄公仔不是第一次損壞，早在2016年6月，另一個呈現持花的「大師兄」公仔雙手疑似遭人硬生折斷，當時讓敖幼祥十分痛心，呼籲民眾要有公德心，共同維護公共藝術品，沒想到再傳公仔不明原因毀損，命運多舛，讓不少人義憤填膺。

大師兄公仔滿頭是汗，有民眾懷疑可能設計不良造成。（許家寧攝）

發文網友痛批「為何不能好好愛惜愛護」，引來民眾大罵「車站前都敢弄，這社會是怎麼了﹖」有人留言「早上去看還是好的耶，怎麼才一個早上的時間就倒了」、也有人認為不能武斷判斷，從支撐的斷面來看，懷疑設計不良，風阻面積大造成上半身無法承重。

警方獲報到場了解狀況，除了腳底外沒有明顯破壞跡象，加上現場並沒有監視器，已請里長協助釐清原因；另帶著小孩踏青與附近公仔拍照的王姓遊客說，遠看還以為是裝置藝術，建議加強公仔維護，或設置護欄與禁止攀爬告示，避免突然倒下壓傷小朋友。

是年久失修還是人為破壞，警方還要調查釐清。（許家寧攝）

公園另一個大師兄捧花公仔，3年前雙手曾遭人硬生折斷。（許家寧攝）

(中時 )