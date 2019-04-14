標準普爾全球評級《2019年第二季亞太金融機構監測》指出，調降2019亞太區GDP增長率至5.2％，略減0.2個百分點，經濟增長動能疲弱影響亞太地區的貿易條件，汽車、消費品、房地產開發等產業明顯放緩，大多數亞太地區銀行業的信評展望，尚在一個「溫和走緩」的下行情景，最怕是來自融資對象的企業、產業信貸條件發生嚴重下跌，勢將擴散波及到金融機構，導致部份金融機構出現負面評級的趨勢。

日本外的亞太地區在2019年第1季就出現銀行聯貸較去年同期驟減近四成，跌至七年新低的現象，湯森路透這項最新統計，反映了企業融資方在全球經濟放緩、中美貿易戰等不確定性情狀下的縮手。

標準普爾全球評級首席信評分析師岡寧（Gavin J Gunning）指出，亞太區主要經濟體的需求降溫，一直是貿易疲軟的主要原因，企業部門展望前景看法負面，非金融業信評展望從2018年10月的 -3％，在2019年2月已惡化到 -5％，汽車、建築材料、消費品等眾多行業出現需求增長的不確定性，而房地產開發、零售業的疲弱更為明顯。

(工商 )