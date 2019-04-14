據朝中社13日報導，北韓國務委員會委員長金正恩12日在第14屆最高人民會議上發表施政演說並介紹了領導其第二期政權的勞動黨中央政治局常委，分別是金正恩、崔龍海和樸奉珠。

報導指出，10日的勞動黨七屆四中全會時依次稱崔龍海和樸奉珠為政治局常委。這與此前的金正恩、金永南（前最高人民會議常任委員長）、崔龍海、樸奉珠4名常委相比減少至3人。包括常委、候補委員等在內，新任政治局共有34人。

有分析認為，接替樸奉珠出任內閣總理的金在龍出任委員而非常委可能反映出新任總理經驗不足，北韓經濟大權仍由深得金正恩信任的樸奉珠掌控等因素。

由此，北韓選出主要機構首長出任政治局委員，使其對內對外排名和權力一致，構建了以勞動黨為中心的社會主義國家運營系統。這一點在可能已出任掌握黨軍大權的勞動黨組織指導部長李萬健未成為常務委員上也有所體現。

(旺報 )