想到南投景點，大家第一印象莫過於日月潭、清境，其實南投埔里鎮有好山好水，也是出遊好景點！一新社區下田去，當「蛙人」感受泥土溫暖，藍空白雲下大啖「美人腿」中菜西吃；埔里「紙農書院」秀創意，用彩紙和竹子枝幹製作出獨一無二的「紙燈籠」！桃米社區裡發現有如《哈利波特》中的霍格華茲魔法學園的歐洲城堡，裡面竟然是香甜巧克力。

大小朋友穿上「蛙人裝」，體驗農田泥巴真實溫度，近距離瞭解筊白筍是怎麼長得那麼高。

●埔里農村尋「台灣白魚」！美人腿讓人耳目「一新」

想到埔里，在善男信女心中會想到雄壯威嚴的「中台禪寺」。事實上，中台禪寺位於埔里的「一新社區」，這是美麗又純樸的客家小餐村，也是全台筊白筍、百香果最大產區。因有好氣候、好水質、好土壤，絲瓜、木瓜、香蕉、山苦瓜以及咖啡也備受好評。

提前預約就能坐在花朵裝是的西式長桌，一道道品嚐「美人腿」宴席料理。

近年來一新社區農村也積極「農村觀光」，來這裡穿上「蛙人裝」，體驗農田泥巴真實溫度，近距離瞭解筊白筍是怎麼長得「頭好壯壯」！草原上野餐不稀奇，望著田園吃宴席料理更有fu！只要有提前預約，就能坐在花朵裝是的西式長桌，一道道品嚐「美人腿」宴席料理，從原味、滷味，夾雜麵包吃創意與健康。

吃飽喝足，還能到一新社區探詢曾瀕臨絕種的「台灣白魚」，看潺潺溪水，小魚兒悠游自在，也看見台灣農漁業的生生不息！

埔里鎮小埔社的「懷舊公園」內能目睹退役軍艦、戰機，還有鐵道迷喜愛的台糖小火車頭。

除一新社區外，埔里鎮小埔社也是一處以客家人為主的聚落，在這裡的「懷舊公園」內能目睹退役軍艦、戰機，還有鐵道迷喜愛的台糖小火車頭！公園內還有鋪設鐵軌，春夏交替時，白色桐花如雪片隨風飄舞落在灣區鐵道上，格外有詩意。

「紙農書院」從老屋新生為據點，門牆上妝點了大大小小的玫瑰紙花，散發濃濃文青味。

●不只有「紙教堂」！手做「紙燈籠」提燈遊巷弄

1999年的921地震重創南投，埔里也成重災區，為撫慰人心，日本建築師坂茂和當地居民合作，將原在神戶的紙教堂搬到了埔里。教堂外觀優雅、內部神聖，紙教堂也成為當地的熱門景點。

「紙農書院」裡能利用彩紙和竹子枝幹製作出獨一無二的「紙燈籠」！

事實上，埔里小鎮和紙的淵源不只有教堂，在紙業最繁榮的年代，埔里鎮內就有多達58間的造紙廠，雖隨著時代久遠慢慢凋零。2018年成立的紙農書院在一群有心年輕人策劃下，從老屋新生為據點，門牆上妝點了大大小小的玫瑰紙花。書院也提供紙做DIY活動，除能手工製紙，還能利用彩紙和竹子枝幹製作出獨一無二的「紙燈籠」！夜幕低垂時的微微燈火，點起燈籠，竹支剪影更顯浪漫，也讓小鎮更加閃亮與溫暖。

南投縣埔里鎮打卡新亮點這是，愛心爸媽為女兒所打造「妮娜巧克力夢想城堡」。

●霍格華茲在南投！巧克力城堡飄歐風

免飛歐洲，電影《哈利波特》中的霍格華茲魔法學園竟在眼前，歐風古堡美輪美奐，走進城堡竟是香甜巧克力香，繽紛巧克力、特色冰淇淋與甜點！這是南投縣埔里鎮打卡新亮點，愛心爸媽為女兒所打造「妮娜巧克力夢想城堡」。

「妮娜巧克力夢想城堡」彷彿巧克力城堡，也能DIY製作獨一無二的巧克力。

三層樓的外觀設計以歐洲古堡為概念，外頭還有鮮花、大理石雕像妝砌的美麗莊園！走進城堡不時聞到香甜巧克力香！一樓的商品擺售區有各式繽紛巧克力，彩虹色彩、水果妝點！可可啤酒、特製飲品散發濃郁清香！另一旁還有定時展演的光雕秀，看古堡透過巧克力魔法變得更夢幻。這裡也有DIY巧克力課程，將微熱巧克力漿倒入模版，妝點繽紛糖果，不一會兒可愛的巧克力棒棒糖就完成了，吃起來香甜又有成就感。

春遊補助，南投優惠多！趁著春暖花開，來趟農村之旅，看美麗大自然！

●春遊補助南投最高！美景、美味等旅人來探險

觀光局春季旅遊補助專案，南投縣政府再加碼，只要平日住宿南投縣指定合作業者，每人就有機會獲得最高2750元回饋！春暖花開，夏日盛暑、秋天楓葉、高山白雪！有好山好水的南投四季皆有不同景致。日月潭綺麗風光、百嶽石門山、合歡山賞星、鹿谷茶園、埔里炒米粉等，還有濃厚的人情味都是讓旅人值得留念！

可愛毛毛蟲長大也能成美麗蝴蝶！今年跟著蝴蝶一起旅行吧！

旅行的理由不需要闡述太多，一個字就可概括全部：「走」！趁著春遊補助，不妨相揪好友來趟南投之旅！感受大自然洗禮、品嚐美味小吃、呼吸芬多精，用我們的眼與心好好認識南投，這塊美麗又溫馨的淨土。

跟著「喔熊」和「小農」一起探索台灣農村之美！

(中時電子報)