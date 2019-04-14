台中花博進入倒數階段，新北市長侯友宜14日壓軸造訪花博，台中市長盧秀燕開心作陪。針對黨內徵召韓國瑜呼聲高，盧秀燕強調，絕大多數黨員的意志，絕大多數人的意見就是她的意見，另她也說，特別觀察到一個現象，國民黨現在在求勝，所以要找出一個最能贏的候選人。反觀民進黨好像把最能贏的人幹掉，這樣一個邏輯滿奇怪。

盧秀燕指出，絕大多數黨員的意志，絕大多數人的意見就是她的意見，國民黨是一個民主的政黨，我們支持大多數人所支持的候選人，成為總統候選人，只要黨經過一個民主的程序，我們都會配合。

盧秀燕表示，特別觀察到一個現象，國民黨現在在求勝，要找出一個最能贏的候選人，只要能贏，大家都往這個方向團結一致。倒是她看民進黨，好像把最能贏的人幹掉，這樣一個邏輯滿奇怪。

侯友宜指出，怎麼樣的人最適合領導中華民國，還是民意最重要，希望趕快把遊戲規則搞清楚，外面有人想參選，又有聲音想要徵召，不管用什麼方式，找出一個最適當，帶領中華民國能夠走出一條路的人，更重要是要得到2300萬人滿滿的支持。

至於日前盧秀燕說自己不會參選總統，侯友宜強調，現在最重要是把自己的角色－新北市市長做好，答應市民的事能忘，好好的把新北市治理好，其他都不是他想要的，人最基本的是重情重義。

(中時 )