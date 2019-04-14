毛小孩狂犬病預防注射及登記優惠，自4月16日起至10月29日止，活動日程及地點請上南投縣家畜疾病防治所網站查詢，請飼主務必每年定期為家中犬、貓注射狂犬病疫苗，守護您和寵物的健康，以免受罰。

南投縣家畜疾病防治所與各公所，辦理「狂犬病預防注射暨寵物登記優惠活動，請飼主攜帶犬、貓於指定地點或縣內接受委託的動物醫院，進行免費疫苗注射。指定地點設行動登記站，年滿20歲以上飼主攜帶身分證辦理寵物登記，僅需負擔100元，若是已絕育則免費，寵物若有遺失或死亡，也可攜帶寵物登記證至寵物登記站免費辦理遺失協尋或死亡除戶。

南投縣家畜疾病防治所表示，狂犬病為致死率百分之百的人畜共通傳染疾病，主要由動物咬傷所造成，病毒會經由傷口進入體內。經查獲未施打狂犬病疫苗者，將依動物傳染病防治條例處以3萬元以上15萬元以下罰鍰；經稽查未辦理寵物登記的飼主，將裁處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

(中時 )