中嘉新視波有線電視在新北市中和區碧湖社區發展協會舉辦「不老時光機」第5集社區首映活動。（葉書宏翻攝）

中嘉新視波有線電視在新北市中和區碧湖社區發展協會舉辦「不老時光機」第5集社區首映活動。（葉書宏翻攝）

中嘉新視波有線電視在新北市中和區碧湖社區發展協會舉辦「不老時光機」第5集社區首映活動。（葉書宏翻攝）

中嘉新視波有線電視在新北市中和區碧湖社區發展協會舉辦「不老時光機」第5集社區首映活動。（葉書宏翻攝）

中嘉新視波有線電視在新北市中和區碧湖社區發展協會舉辦「不老時光機」第5集社區首映活動，除了結合社區共餐，還加碼免費髮型義剪及視障按摩體驗，長輩們從活動中回憶青春時光，認識在地人文景點，達到樂活學習的教育意義。

6名長輩參加製播「不老時光機」綜藝實境節目，節目中安排了5大青春關卡，更到中和員山公園、福和宮等在地景點拍攝，融入長照議題、銀髮族相關資訊，使大哥大姐獲得滿滿收穫，另外獲勝隊伍還能獲得圓夢機會。

活動中，中和區長賴俊達、新北市議員張維倩、張志豪、金瑞龍、中和碧湖社區理事長邱尾玟、中和錦和里長林進明、錦中里長范榮豐和新視波董事長陳煥鵬等都到場參與同樂。

節目裡獲得圓夢機會的林金旺表示，人的一生中，很少機會能當董事長，藉由節目完成夢想真的很棒，希望以後能朝當演員、寫劇本的目標邁進。

賴俊達表示，隨著高齡人口越來越多，最不希望看到長輩們一個人孤單在家裡，在首映會上可以看到長輩們玩得非常開心，青春活力不輸年輕人，能有這樣的活動對他們來說是珍貴的，希望中和的長輩們都能一樣有活力，多多踏出家門，敞開心胸多來社區互動。

陳煥鵬表示，現今已邁入高齡化的社會了，長輩們需要更多的陪伴與關懷，因此新視波今年特別規畫社區健康同樂會，希望透過與民眾的互動可以更貼近社區，長輩不僅吃得健康還能玩在一起，獲得心靈上的愉悅，讓「新視波社區健康同樂會」這個活動更有意義。

(中時 )