中日兩國高層現在正在北京進行第5次中日經濟高層對話，專家分析，多虧美國總統川普發起貿易戰，北京方面承受巨大壓力，亟欲與他國深化合作，也更願意在關鍵議題上讓步，而有了美國、歐洲的經驗，預期此輪談判對日方較有利。

日本外相河野太郎13日率領包括經濟產業大臣世耕弘成在內等6名閣員前往北京，與大陸國務委員兼外交部長王毅等人進行第5次中日經濟高層對話，「今日日本」（Japan Today）網站報導，雙方人馬會晤將為期3天，預計日方將就保護智財權及強迫技術轉讓等問題與北京交換意見，同時要求中方取消福島核災以來遭限制進口的食品；料北京方面也會要求日方投資一帶一路計畫，同時重新審視封殺華為、中興通訊等禁令。

不過據香港《南華早報》報導，此輪談判或許對日本較為有利，原因是川普發起的中美貿易戰曠日廢時，讓北京備感壓力，加上大陸力推的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）遇到阻礙，北京為了分散市場風險，亟欲獲得歐盟、日本等國支持。消息人士透露，和過去相比，「北京現階段更願意在保護智財權、強迫技術轉讓、開放市場等關鍵議題上與他國展開對話」，「時間點對東京有利」，尤其日本及歐盟和美國關注的議題是一樣的，但是前兩者卻又不像美國採取保護主義路線。

此外，文章引述自中國人民大學教授時殷弘，指出上周在布魯塞爾舉行的中歐領導人峰會，歐盟罕見對陸強硬施壓，最終取得突破進展，迫使中方進一步承諾開放經濟、深化與歐盟關係，這可能也會吸引日本採取同樣途徑。時殷弘說，「歐盟向美國借膽，他們現在認為，唯有採取強硬態度，才能逼使北京做出更多讓步。」

不過時殷弘也認為，中國大陸資源有限，尤其在對華府承諾擴大進口美國商品之後，能夠對日本讓步的空間相當有限。

(中時電子報)