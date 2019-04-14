很多人看到「食火雞」這名字，就會聯想到感恩節桌上的火雞大餐，或是咱們嘉義著名的火雞飯，如果你是這樣想，就大錯特錯了。美國佛羅里達州阿拉楚阿縣警察局，當地時間4月13日公佈了一則消息，當地一名男子受到自家食火雞攻擊，後因傷勢過重而死亡。

據英國廣播公司（BBC）報導，當地救援部門表示，這一隻名為「食火雞」、不會飛行的大鳥，在基因斯維爾附近的一處民宅內內「殺死」了自己的主人。報導稱，大鳥很可能是用它長長的爪子攻擊了主人。

有關部門猜測，這名男子可能在食火雞附近跌倒，然後受到了食火雞的攻擊。

很多人聽到「食火雞」，會聯想到復活節的「火雞大餐」，那就大錯特錯了。（本報系資料照）

報導稱，與鴯鶓相似，食火雞是世界上最大和最重的鳥類之一，其身高可達約2公尺，體重可達60多公斤。身體羽毛呈黑色，頭部和頸部呈亮藍色。

聖地牙哥動物園的網站稱食火雞是世界上最危險的鳥類之一。食火雞每只腳上都有一個約10公分長的匕首狀爪子，它可以一腳踢開肉食動物，強有力的腿可以令自己以每小時50公里的速度在叢林中奔跑。

在美國，飼養食火雞並非將其作為食物，而是將其提供給珍禽收藏家。目前野生動物官員尚未公佈更多資訊，這隻大鳥的下落也沒有確定。

佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會指出，州內對養殖「食火雞」這類猛禽有強制的許可要求，主人必須有「豐富的經驗」，並安置特定的籠子。

(中時電子報)