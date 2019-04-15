鍋貼是台灣傳統美食，卻有人作成日式風味，意外獲得青睞，隱身在台南新美街內的万虎餃子，原名正義餃子，店面打造如同日本傳統攤家，主食為各種鍋貼（煎餃）皆具有日式風味，創新風格吸引不少年輕人嘗鮮，1年多前因加盟問題改名仍受歡迎。

万虎餃子原名正義餃子，7年前創店時，還是個只能站著吃的小攤家，之後移到隔壁店面，才有座位。

創店老闆很有創意，開幕第1年還舉辦過大胃王比賽，特別的活動吸引不少年輕人上門挑戰，為這間藏身新美街的小店成功打響知名度。1年多前因要在台中開分店，改名万虎餃子，老闆轉作幕後包餃子工作，新美街店家由葉姓老闆經營。

店內有5種煎餃，招牌是鐵鍋餃子，包好豬肉與蔬菜的餃子，經過煎煮鎖住味道，有別於一般鍋貼店，這家店每次只煎一份餃子約9顆，完成後再加上蛋液作2次煎製，顧客吃起來有餃子又有蛋，餃子皮厚有嚼勁，一口咬下，口感不油膩，風味更較與一般煎餃迥異。

不僅鍋貼口味有日本風，店內裝潢區隔一般鍋貼店，打造成日式風格，有如日本傳統的街邊小店，不只吸引在地民眾，也是外地遊客嘗鮮打卡的熱門景點。

店名：万虎餃子

地址：台南市中西區新美街10號

電話：06-2239363

營業時間：平日下午5時至晚上11時。假日下午3時至晚上11時。5月初改為中午營業。

公休：周一

價格：鐵鍋餃子每份120元，加麵150元

(中時 )