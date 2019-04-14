北約證實，美國計劃在今年夏天在羅馬尼亞部署「終端高空區域防禦系統」也就是THAAD薩德系統。北約的新聞稿稱，這是美國履行對北約盟國彈道防禦的安全承諾。

防衛部落格(defence blog)報導，北約表示，在羅馬尼亞的薩德系統將受到北約與北大西洋理事會的管理與動用，另外，同樣位在羅馬尼亞的陸基神盾也會與之連線，成為相互配合的防禦網。北約強調，薩德系統將專注於歐洲-大西洋地區的潛在威脅，雖然沒有明講威脅是誰，不過很明顯是針對俄羅斯。這是自2014年烏克蘭東部紛爭與俄國併吞克里米亞以來，北約再一次大動作的軍事安排。

將前往羅馬尼亞的薩德部隊，來自於德州胡德堡的第69防砲旅，至於他們部署的地點也已確定，將在羅馬尼亞海軍所屬的代韋塞盧(Deveselu)營地。美國歐洲司令部表示，一旦到位，北約盟軍空軍司令部將對該部隊進行接管。

薩德系統具有高度機動、快速部署的能力，而它的攔截飛彈能將來襲的彈道飛彈於終端飛行階段，還在大氣層內外時就快速迎擊並摧毀。與海上神盾、陸基神盾、美國國土飛彈防禦系統，都是飛彈防禦網的一環。

(中時電子報)