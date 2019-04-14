工藤靜香生日，被女兒曝光年輕時的美照。(翻攝自光希IG)

工藤靜香如今最為人所熟知的身分是「木村嫂」，然她婚前其實是日本演藝圈一代玉女偶像，升格人妻與人母後，才減少了演藝工作，這些年以家庭為重，而這兩年二女兒光希繼承衣缽出道成為眾人焦點，夫妻倆對孩子的栽培受到肯定，今天是工藤靜香48歲生日，光希特地po文獻上生日祝福，還曝光了媽媽的私房回春美照！

6月即將推出新專輯的工藤靜香，今迎接了48歲生日，星女兒光希在IG貼出兩張母女同框照，一張是工藤靜香抱著還是寶寶的光希的照片，自然年輕美麗，另一張則是兩人最近拍的宣傳照，只見工藤靜香躺在花海中，展現回春性感模樣，母女倆同框猶如姊妹，打臉外界說她劣化的傳言。

光希除了po照外，還附上一長篇的感性文字，表示很感激出生在充滿愛的家庭，直呼母親不但是相當鼓舞人心的人，且支持著家人的一切，還說爸爸木村拓哉能擁有工藤靜香這樣的老婆「是最幸運的男人」，而不管外界如何評論、批評母親，在她心目中，工藤靜香都是「超級媽媽」，光希更說對母親的感謝，即使再多的言語也無法形容，「媽媽，我發自心底覺得感謝有妳」，讓人相當感動。

(中時電子報)