台中北區元保宮也在14日展開為期6天六庄頭繞境祈福活動，場面浩大。（馮惠宜攝）

台中東區南天宮關聖帝君13日展開為期兩天白米布施暨遶境活動，14日特別到台中太平區太平運動場分送白米給弱勢民眾。（馮惠宜攝）

有229年歷史的台中北區元保宮也在14日展開為期6天六庄頭繞境祈福活動，依循古禮先進行祈福。（馮惠宜攝）

台中市三月祈福遶境活動一件接一件，繼台中東區南天宮關聖帝君13日展開為期兩天白米布施暨遶境活動，有229年歷史的北區元保宮也在14日展開為期6天六庄頭繞境祈福活動，依循古禮，活動在點燃起馬炮後，由禮生著長袍騎白馬帶領陣頭出發，場面浩大。

元保宮大道公廟建於1791年，至今已有229年歷史，迎奉醫藥神保生大帝，自建廟之初即年年在保生大帝壽誕前舉辦六庄頭繞境祈福活動，已延續229年的歷史了，14日起駕儀式由元保宮主委賴信雄擔任主祭官，祈福儀式後由特色陣頭表演，並點燃六庄頭起馬炮、隨即由禮生著長袍騎白馬帶領陣頭浩浩盪盪展開遶境活動。

而台中東區南天宮關帝廟遶境隊伍13日晚間停駐在大里塗城國小，14日抵達太平太平運動場，許多民眾早早等在現場守候，也有家長帶著孩子要來攢轎祈福，其中由黃金打造的黃金九龍神轎金光閃閃、貴氣逼人，加上民間認為關聖帝君掌管文武百市，許多商家和民眾也排隊盼能祈求事業順利、發大財。

最特別的是台中東區南天宮這場遶境活動結合白米布施，沿徒發放五萬斤百米給弱勢民眾，14日米車一抵太平運動場即獲現場大批守候民眾歡呼。

(中時 )