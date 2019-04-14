六房媽祖會爆出人事與金錢糾紛，全國六房媽祖會14日到雲林縣議長沈宗隆服務處陳情，並張掛有關標語。（許素惠攝）

網路流傳全國六房媽會幹部欲向今年爐主顏麗葉索200萬元給該會，14日5股34庄代表向雲林縣議長沈宗隆陳情，並當六房媽前對質，結果源出志工蔡玉楓，顏指是蔡帶的話，蔡先說開玩笑後又否認，2人跪神前發誓，但是該會仍要告顏等加重毀謗。

全國六房媽會下午號召5股34庄村里長等代表，恭請六房媽祖前往沈宗隆服務處，雲林縣長張麗善、雲林水利會長林文瑞、大埤鄉長林森寶等人都前來關心。

該會理事長徐萬成、袐書長謝永昌指出，近來網路不實的謠言指要向新爐主索200萬元，根本是子虛烏有之事，不但汙衊他們個人，也嚴重損傷六房媽會的名聲，讓該會所有理監事共同蒙受不白之冤。

六房媽祖會爆出人事與金錢糾紛，全國六房媽祖會14日號召5股34庄 代表到雲林縣議長沈宗隆服務處向沈宗隆（前右）陳情。（許素惠攝）

大家把箭頭指向顏麗葉，她強調蔡玉楓確實到她家去說，六房媽2支手臂無肉，只剩骨頭（指沒錢），要她拿出200萬元給六房媽會，由於蔡身穿六房媽會爐主助理衣服，加上去電3次都未找到徐萬成，她便向身邊友人提及，誰知會傳到網路。

顏、徐、謝及蔡等人當場對質，言語交鋒，加上現場信徒鼓譟，氣氛相當緊張。蔡玉楓坦承去找過顏，初始說是跟顏開玩笑，顏邀他一起向媽祖發誓，後來他又改口否認，造成各說各話局面。

張麗善、沈宗隆及林文瑞勸大家以和為貴，顏也為自己未積極找到徐問清楚就向友人提起，造成大家的困擾道歉。

但是謝等人不接受顏的道歉，沒有揪出惡意中傷的幕後黑手不罷休，要求張麗善指示警方一定要查到底，還該會及相關人清白。

六房媽祖會爆出人事與金錢糾紛，捲入紛爭的六房媽志工蔡玉楓（後）和今年新爐主顏麗葉雙雙跪在六房媽前發誓。（許素惠攝）

六房媽祖會爆出人事與金錢糾紛，雲林縣長張麗善、議長沈宗隆、雲林水利會長林文瑞（右四至六）都出面協調，希望大家以和為貴，不要輕易興訟。（許素惠攝）

(中時 )