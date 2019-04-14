林隆璇昨辦30周年演唱會。（青田音樂提供）

林隆璇昨辦30周年演唱會。（青田音樂提供）

林隆璇12日舉辦出道30周年演唱會「三分之一的時間」，已近10年沒辦售票演出的他，邀來6位嘉賓輪番助陣，除了兩位愛徒楊影及周書彥，他好友許景淳、主持辣媽嚴立婷都跨刀合唱，李建復還帶著自己的女兒Sandra到場觀摩，演唱會高潮則是與林隆璇認識30年的曾國城現身台上，首次在Legacy開金口合唱〈你那麼愛他〉。

曾國城昨穿廚師服的主持裝，一下通告就趕赴現場，演唱時展現尾音技巧，嚴厲婷笑虧像蚊子在叫，被打斷情緒的曾國城一度唱不下去，不甘示弱反虧她：「嚴立婷傳簡訊跟我說她要當林隆璇嘉賓，我都已讀不回，因為大家聽到這個消息後，會不會想買機票乾脆出國算了！」逗得全場哄堂大笑。

為了這場演出，林隆璇從農曆年前就開始準備，沒想到開唱前一周竟重感冒失聲，直到開唱前兩天稍微復原才練團，林隆璇說：「上場前被醫生囑咐一定要吃六包藥，否則絕對唱不出來，說也奇怪，我吃完這些藥後喉嚨也打開來，問了老婆才知道原來吞的這些藥有含類固醇。」

(中時 )