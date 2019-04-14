近年許多地方新創產業投入觀光業務，觀光局日前預告修正「旅行業管理規則」，將乙種旅行社資本額調降至150萬。不過有業者指出，國發會發函指若地方社團協會，辦理旅遊導覽解說或行程安排等，不需創立旅行社，等於為相關社團解套。觀光局則解釋，社區協會等多只是舉辦活動，不像旅行社會包辦整套行程，才會發函釐清分際。

觀光局在3月21日預告修正「旅行業管理規則」，為鼓勵青年與在地業者，結合在地特色文化或地方資源，豐富在地觀光產業，例如在地導覽、農村體驗等，將乙種旅行社資本額砍半，由現行的300萬降至150萬元，以利新創產業投入。

不過，有不具名的業者透露，國發會近日發函交通部，公文指出地方社團或文史工作室等，在未成立旅行社的情形下，若舉辦旅遊導覽解說、行程安排等收費活動，並未違法。

該業者指出，國發會此函等於「開後門」，以澎湖為例，現有許多民宿業者會成立旅行社，再為旅客安排水上活動、交通等套裝行程，若此門一開，等於這些業者都不需成立旅行社，就可以直接執行。

旅行公會全聯會政策發展委員會召集人高洺塗表示，修法就是為了將這些新創產業納入管理，對國發會發函開這種小門相當無奈，也失去公平，且合法旅行社有糾紛時，品保協會會出面協調，但若這些社團、鄉間協會發生糾紛，旅客權益恐怕沒有保障。他也直說「國發會懂觀光、懂旅遊嗎？」

觀光局表示，考量到社區發展協會常會舉辦如DIY、農村體驗等半日遊或一日遊，但不會包含接待、食宿等，也都是在固定場域進行活動，與一般旅行業不太一樣，且接待能量有限，所以才會發函釐清此業務不屬旅行範圍，但若有涉及旅行業務的個案，也會進行了解。

(中時 )