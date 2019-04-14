鶴鴕（學名Casuarius），又稱「食火雞」，那食火雞是什麼動物？人們叫牠「食火雞」，但牠不是雞，而是鳥類；是鳥類，卻不能飛。

維基百科記載：食火雞學名叫鶴鴕，居住於新幾內亞及東北澳洲大型不能飛的鳥類，除了體型第一大的非洲鴕鳥和第二大的澳洲鴕鳥，第三大就是它了。要說起這隻鳥，它可在人類還沒有出現以前就已經存在了，所以它的翅膀退化嚴重，比鴕鳥的雙翼退化更早，因此空有一對翅膀，但根本飛不了。

它們有170公分以上的身高，體重在70公斤左右，簡直就是一個彪形大漢。頭頂的角質盔最為奇特，高高扁扁，呈半扇形偏向一側生長。

它們能夠發出比其他鳥類都要低頻率的叫聲，頭頂上的角質盔就是這種次聲波的接收器。頭頸裸露部分主要為藍色；頸側和頸背為紫、紅和橙色，前頸有2個鮮紅色大肉垂，說起來也是挺傲嬌的配色。

脖子上的這塊肉垂，被人們想像成它吞吃下的火團，加之它的樣子像大雞，所以便有了「食火雞」的名字。

「食火雞」的利爪長達10公分以上，像刀一樣鋒利。（圖取自《微信》）

食火雞有一對長達12公分長、匕首一樣鋒利的爪子，利爪結合強有力的腿，能夠輕易將人類開膛而鉤出內臟；對付狗和豬等動物，只需一擊即可奪命。食火雞雖然兇猛，但並不嗜血，平時主要食漿果和熱帶植物的種子，只有在果實青黃不接時才偶爾吃昆蟲、小魚、鳥及鼠類。

由於人類的擴張，侵入了牠的領地，讓牠感覺安全受到威脅，出於保護自身、産下的蛋和幼兒，才變得主動攻擊靠近的人和動物。人受到攻擊，出於害怕，會自發調頭就跑，這是錯誤的，只會引來食火雞窮追不捨的攻擊。正確的方法是面對食火雞，然後慢慢向後倒退到樹叢後面或者爬上樹。所以以後看到「食火雞」時，千萬別想到復活節大餐，還是趕緊閃遠點吧！

(中時電子報)