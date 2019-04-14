由香港市場等管道流入大陸的北上資金，統計上周淨流出129億元人民幣，創下歷史第三大單周淨流出紀錄。但據《證券時報》報導引述最新統計顯示，該領域資金對採掘、食品飲料、鋼鐵、農林牧漁、化工5大行業減持明顯，值得關注的是房地產行業持股數量已經連續13周增加。

具體來說，北上資金對房地產行業的持股數量，由13周前的18.5億股增加至26.74億股，持股數量增加超4成，其中對天健集團、中天金融2股加倉最為明顯，持股數量增幅均超10倍。

(旺報 )