陸北上資金 連13周增持房地產業 17:402019/04/14 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由香港市場等管道流入大陸的北上資金，統計上周淨流出129億元人民幣，創下歷史第三大單周淨流出紀錄。但據《證券時報》報導引述最新統計顯示，該領域資金對採掘、食品飲料、鋼鐵、農林牧漁、化工5大行業減持明顯，值得關注的是房地產行業持股數量已經連續13周增加。 具體來說，北上資金對房地產行業的持股數量，由13周前的18.5億股增加至26.74億股，持股數量增加超4成，其中對天健集團、中天金融2股加倉最為明顯，持股數量增幅均超10倍。 (旺報 ) #持股 #數量 #資金 #增加 #行業 也許您會感興趣 推薦閱讀 《期貨》空方占上風，4月台指期、金融期及電子期聯袂開低 09:092019/04/10 《商情》貨載量增加，周二BDI指數續漲 09:432019/04/10 《商情》供給增加疑慮，打壓周二LME期鋅跌逾1.5％ 10:002019/04/10 《商情》賣盤打壓，周二紐約期棉下滑 10:012019/04/10 減輕父母壓力 新北市公幼4年增100班 10:272019/04/10 政院通過資金回流專法 15:022019/04/11 資金回台專法 台商資金放8年可解套 15:432019/04/11 引台商資金匯回專法 政院拍板 04:092019/04/12 聖結石赴港險噎死 吞塑膠片「數量多得可怕」 19:112019/04/12 燁聯：數量少、影響不大 04:092019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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