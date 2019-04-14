陳姓老翁腳踝毛巾包裹處，曾遭鐵鍊拴綁限制行動。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣78歲陳姓老翁因失智常外出走失，遭妻子以冰冷鐵鍊栓在自家三合院門口。經苗栗縣政府社會處介入後，緊急將老翁送醫檢查，所幸精神、身體狀況無虞，14日社會處表示，至於陳妻舉動基於善意，不予處分，15日將老翁安排至安養機構，並輔導家屬照顧陳翁。

陳姓老翁年邁失智，經常外出走失再由警方護送回家，甚至曾遭車輛撞傷，陳妻為防止老翁再度亂跑受傷，便以鐵鍊拴綁在鐵鍊拴在神明廳前龍柱，老翁行動遭限制因此只能就地大小便，囚困於惡劣環境中，附近鄰居與其他家屬議論紛紛並多次勸導，陳妻卻置若罔聞還惡言相向。

陳妻解釋，對於老翁多次走失深感困擾，不得已將他綁在門前以防亂跑受傷，她表示，僅綁幾天而已。苗栗縣政府社會處介入後，立即將老翁「解放」並在第一時間將他帶到李綜合醫院檢查身體狀況。

縣府社會處長楊文志表示，經初步診斷，老翁身心健康狀態穩定，預計15日安置至護理之家，同時也一併注意陳妻情緒與健康，他指出，由於兩老有房產且2名子女皆在外有工作，不符合中低收入戶補助標準，將要求子女定期返鄉注意父母生活情況，善盡照顧義務，並輔導家屬照護老人注意事項。

對於陳妻的舉動基於善意，社會處不予以處分。楊文志提醒，民眾周遭若有類似情況，可先向社會處反應，經由社工介入了解當事人、家屬情形，必要時先行安置，至於失智症照護，社會處也會轉介長照中心協助。

(中時 )