13號開始的這禮拜到19號，12星座將面臨月亮對分相特別多的狀況，月亮代表著我們的情緒，當月亮產生對分相時，代表在人際關係中，較容易與身邊的人因為互看不順眼、彼此的脾氣或者溝通上的問題而產生不同情緒，星座專家許睿光老師將提醒並預測本週的星座運勢。
位於牡羊座的太陽和在魔羯座的土星有一個四分的相位，這會讓你在各方面都有一些不順暢的感覺，若遇上些許困難或阻礙，也請大家別氣餒，要再接再厲。海王星與金星的合相跟火星產生了一個四分的相位，這在感情當中容易產生意亂情迷的現象，若是正在約會或者剛認識新朋友，而有想要表白的心情的話就要謹慎一些，因為這時可能會比較容易有爛桃花的出現。
水星從雙魚來到了牡羊座，下週大家在思考、表達方面會變得比較積極與直接，在積極的思考與表達；以及較多的情緒牽動當中，特別容易產生矛盾和衝突，因此，十二星座的大家都要特別注意人際關係方面的互動哦。
運勢大旺：
●牡羊 ♈️ 戰鬥力超強 所向披靡
●射手 ♐️ 天降靈感 意外好運
●天蠍 ♏️ 桃花朵朵 正財運旺
●獅子 ♌️ 好運連連 四方貴人
運勢平穩：
●魔羯 ♎️ 跳出框框 釋放壓力
●巨蟹 ♋️ 事業走強 積極行動
●雙子 ♊️ 勇敢表達 突破制約
●水瓶 ♒️ 意外機緣 利人利己
要注意：
●金牛 ♉️ 人際變化 當心冷戰
●天秤 ♎️ 多方壓力 沉著應對
●處女 ♍️ 伴侶合夥 霧裡看花
●雙魚 ♓️ 頭腦不清 恐惹是非
➤加碼：
財運最旺：射手 ♐️
桃花最旺：天蠍 ♏️
事業最旺：牡羊 ♈️
(中時電子報)
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